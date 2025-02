Lapresse.it - Atene, la polizia usa cannoni ad acqua contro i manifestanti

Laha usatoadche hanno lanciato molotov e sassi durante le proteste adper il secondo anniversario dell’incidente ferroviario del 2023. Le autorità hanno dichiarato che almeno 41 persone sono state arrestate e 20 hanno ricevuto cure mediche. Manifestazioni in tutta la Grecia per chiedere giustizia per le 57 persone uccise il 28 febbraio 2023, quando un treno passeggeri si è scontrato frontalmente con un treno merci.