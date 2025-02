Sport.quotidiano.net - Atalanta-Venezia: probabili formazioni, orario e dove vederla

Bergamo, 28 febbraio 2025 - Il programma del sabato della 27ª giornata di Serie A si apre al Gewiss Stadium con. Dopo aver vinto le ultime tre trasferte con Como, Verona ed Empoli, queste ultime due per 0-5, i bergamaschi vogliono invertire il recente trend interno: nelle ultime quattro gare casalinghe sono arrivati solo tre punti. Per provare ad accorciare sulle prime due della classe, è necessario un successo alla Dea. I lagunari, invece, non ottengono la vittoria dal 22 dicembre, ma dopo il pareggio di settimana scorsa con la Lazio cercano un altro risultato positivo per limare i sei punti che al momento li dividono dalla zona salvezza. I precedenti L’ha vinto le ultime sei gare contro ilin Serie A, subendo solo un gol in questo parziale, e nella sua storia in Serie A la sua serie più lunga di successi contro una singola squadra è di sette (contro Bologna, Parma e Sassuolo).