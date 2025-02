Sololaroma.it - Atalanta-Venezia, il pronostico di Serie A: si al NOGOL, occhio alla combo

Leggi su Sololaroma.it

Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, laA torna a prendersi la scena, per regalarci sorprese e grande spettacolo. Il 27° turno del nostro campionato comincerà oggi 28 febbraio e proseguirà domani, in un sabato colmo di partite. Una di queste metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo una stagione diametralmente opposte, dal punto di vista della classifica. Stiamo parlando del match tra, in programma alle ore 15:00 al Gewiss Stadium. La Dea desidera mettere in cascina 3 punti pesanti per dare un segnale forte a Napoli ed Inter, in vista della lotta per lo Scudetto. Gli ospiti, invece, avranno davanti a loro una montagna da scalare, su un campo che definire ostico è utilizzare un eufemismo., probabili formazioni(3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.