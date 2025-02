Bergamonews.it - Atalanta, per il Venezia 22 convocati: torna Daniel Maldini, sempre out Hien

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Per un Isakche deve ancora attendere per il rientro, c’è unin più: l’attaccante ex Monzaa disposizione di Gian Piero Gasperini ed è nell’elenco dei 22per il match contro il.Il classe 2001 ha raccolto la sua prima e finora unica presenza in Coppa Italia contro il Bologna il 4 febbraio, per poi fermarsi per una lesione all’adduttore: è rientrato in gruppo soltanto in settimana, svolgendo gradualmente parti delle sedute insieme ai compagni.Il difensore svedese ha lo stesso problema, ma il suo rientro potrebbe avvenire nel migliore dei casi contro la Juventus settimana prossima, oppure, più probabile, per il match del 16 contro l’Inter.Attenzione a Berat Djimsiti, che è diffidato: al quinto giallo scatterà la squalifica. Le prossime sei partite sono contro Juventus, Inter, Fiorentina, Bologna, Lazio e Milan.