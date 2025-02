Calcionews24.com - Atalanta, bisogna ritornare a vincere in casa! Invertire il rendimento interno (ad oggi il peggiore dal 2017). Il confronto

Leggi su Calcionews24.com

L’per sperare nello Scudetto deve ritrovare la retta via in: nel girone di ritorno ancora zero vittoria. Il paragone con gli altri anni La continuità è importante per l’, soprattutto se l’obiettivo è quello dilo Scudetto. Ora serve ripartire contro il Venezia ritrovando quella vittoria interna che in campionato manca da .