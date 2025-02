Romadailynews.it - Astronomia – Ecco perché Marte è rosso: è la ferridrite

è da sempre riconoscibile nel cielo notturno per la sua tonalità rossa. I romani lo chiamarono, in onore del dio della guerrail suo colore ricordava il sangue; mentre gli egizi gli diedero il nome “her dresher” che significa.Grazie alle esplorazioni spaziali e ai rover che sono atterrati sul pianeta oggi sappiamo che quel colore è dovuto ai particolari minerali di ferro che sono nel terreno e che arrugginiscono. Ma come può essersi formata la ruggine?Secondo gli scienziati, il ferro contenuto nelle rocce diha reagito, in un passato lontano, con l’acqua allo stato liquido, o l’acqua e l’ossigeno in atmosfera, proprio come accade sulla Terra. Nel tempo le rocce che contenevano questo materiale arrugginito, l’ossido di ferro, si sono erose a tal punto da diventare polvere, una combinazione di erosione e ruggine avvenuta nel corso di 4,6 miliardi di anni.