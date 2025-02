Ilrestodelcarlino.it - Assunti i vincitori del concorso di ottobre scorso

Sono stati finalmentedele della mobilità in entrata per il personale socio sanitario nell’AST di Ascoli. Ne dà notizia l’Usb che ha supportato idie mobilità in entrata ha dato i suoi frutti. "In questi ultimi due giorni sono state inviate le PEC per le assunzioni a tempo indeterminato di 7 e 6 operatori sanitari rispettivamente tramite mobilità in entrata e". Il sindacato sottolinea che "la dirigenza dell’Ast ha risposto alle richieste di assunzioni portate avanti da mesi, prima in sede prefettizia e poi durante il presidio USB del 31 gennaio. Tuttavia, queste assunzioni non sono sufficienti a colmare le gravi carenze di organico". Grazie alla mobilitazione, si è ottenuto un primo risultato, ma resta molto da fare. "Attualmente, persistono carenze significative, come la necessità di riassegnare 2 operatori socio sanitari al blocco operatorio di Ascoli e di potenziare i reparti di rianimazione ad Ascoli e San Benedetto.