Aspetta bonifico da 280 dollari, trova sul suo conto 81mila miliardi

New York, 28 febbraio 2025 - Immaginate di svegliarvi una mattina ere sul vostrocorrente denaro sufficiente a comprare le cinque aziende più grandi del pianeta; accaparravi tutto l’oro mai estratto nella storia dell’umanità e avere ancora 40miladiin tasca per le spese di piacere. Il sogno di ognuno di noi si è realizzato per poche ore a un correntista di Citigroup, una delle banche più importanti d’America, che doveva ricevere appena 280sul suoin Brasile e invece si è visto accreditare bendi, otto volte la somma stimata da Elon Musk per costruire la prima colonia umana su Marte. L’errore Il macroscopico errore, avvenuto nell'aprile scorso e reso pubblico solo oggi dal Financial Times, è incredibilmente sfuggito ai due dipendenti incaricati di controllare la transazione prima dell'approvazione.