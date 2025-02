Davidemaggio.it - Ascolti TV e total audience: alla ricerca dell’equilibrio

Leggi su Davidemaggio.it

A primo acchito potrebbe sembrare “tanto rumore per nulla”, almeno osservando i dati che quotidianamente pubblichiamo su queste pagine. Ma laè qualcosa di più grande e complessa del semplice dato giornaliero che, ad uno sguardo più largo, rimane comunque significativo.Innanzitutto, anche se 50-100 mila spettatori addizionali potrebbero sembrare pochi, in realtà raccontano molto sulla capacità di attrazione di prodotti come le soap e quelli targati Maria De Filippi, che hanno un pubblico fedele che sceglie e non subisce.Allo stesso tempo, anche perchè le variazioni sono nel complesso marginali, il prossimo passo dovrà essere l’unificazione dei due standard (relativi ai programmi e non alle fasce). Del resto, al di là di un primo periodo di sperimentazione, non si capisce perchè glidelle dirette streaming da cellulare non debbano essere equiparati a quelli delle altre dirette.