Bergamonews.it - Ascoltare la storia percorrendo le Mura: 10 tappe in cinque chilometri con il Walkcast

Bergamo. Lecome nessuno mai ve le ha raccontate. La sfida l’ha raccolta e vinta il Museo delle Storie di Bergamo che ha presentato un nuovo progetto: il primoche porterà la conoscenza più accurata della cintaria, accompagnerà i visitatori in diecilungo i 5 km delle Mure Veneziane.Un percorso per ammirare con l’ascolto le bellezze della fortezza che ha reso Bergamo, Patrimonio dell’Umanità. Scaricando l’app dedicata, disponibile su App Store e Play Store, è possibile iniziare il cammino semplicemente indossando gli auricolari. Grazie alla georeferenziazione, l’app – realizzata dall’Officina della Comunicazione – attiva automaticamente l’audioguida in prossimità delle, con la voce narrante di Giorgio Pasotti, che racconterà Bergamo in modo inedito.“È importante far conoscere il più possibile il territorio bergamasco con le sue bellezze, come le Mure Bergamasche, con progetti e modalità nuove” afferma Piera Molinelli, Protettrice dell’Università degli studi di Bergamo.