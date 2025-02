Justcalcio.com - Arsenal Begin Victor Osimhen Processo di firma, con una commissione di £ 62 milioni da pagare: rapporto

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Senza affermare l’ovvio, l’ha bisogno di un attaccante.Hanno fatto 33 tiri nelle ultime due partite, con solo tre hanno colpito il bersaglio e non segnando gol.Mentre Mikel Merino ha fatto un buon cameo contro Leicester, i Gunners hanno davvero bisogno di guardare a sostenere quella posizione se desiderano ancora una volta montare una sfida del titolo e forse andare oltre e vincere la Premier League.allinea due opzioni per un attaccante chequest’estateL’non è riuscito a segnare in due partite di fila (Credito immagine: Marc Atkins/Getty Images), che si è classificato al n.