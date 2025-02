Ilgiorno.it - Arrivano le panchine. E la pista ciclabile

lungo la strada e dissuasori per scongiurare il parcheggio abusivo, la riqualificazione di via Veneto è a pochi giorni dalla conclusione del progetto. In zona Cesarini spunta la novità di unasu entrambi i lati della carreggiata della via centrale della città. "È prevista la realizzazione di unasu entrambi i lati della carreggiata, favorendo una mobilità più sostenibile". È quanto si legge in un comunicato del Comune che continua poi: "I lavori stanno procedendo regolarmente. In questi giorni è stata completata l’installazione di nuovi arredi urbani, tra cui dissuasori, sedute, porta biciclette e panche, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e comfort". Si spera nella clemenza del clima: "Non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, verranno eseguiti il rifacimento del manto stradale e la sistemazione dei tombini, seguiti dall’installazione degli ultimi pali di illuminazione e faretti a terra".