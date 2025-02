Iltempo.it - Arriva la carica dei taxi. Pubblicata la graduatoria tra ritardi e ricorsi

Sono passati quasi vent'anni dall'ultimo concorso con cui il Comune di Roma ha rilasciato mille licenze per i. Era il 2006 e il sindaco era Walter Veltroni. Per questo l'approvazione delladefinitiva del nuovo bando, indetto lo scorso anno, più che di una normale procedura amministrativa ha il sapore di un evento generazionale. Il via libera alla delibera ingiunta èto martedì e le graduatorie stilate, una per 800 licenze ordinarie e l'altra per 200 specifiche per il trasporto disabili, ricalcano di fatto quelle provvisorie uscite a novembre. Tre mesi fa la pubblicazione aveva scatenato un vespaio trai candidati delusi e ci sono già stati i primial Tar, mentre altri sono ancora solo annunciati, ma c'è da scommettere che chi è rimasto con un pugno di mosche in mano continuerà a dare battaglia.