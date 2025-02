Europa.today.it - Arriva il decreto bollette di Meloni, sarà a tempo: quanto si risparmia coi nuovi bonus

Leggi su Europa.today.it

Il governo interviene sui prezzi dell'energia con un. I costi di luce e gas hanno costretto Giorgiaa mettere in piedi un provvedimento da 3 miliardi di euro per attenuare gli aumenti e aiutare consumatori, famiglie e imprese. Ma solo per tre mesi. Opposizioni e.