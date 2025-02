Internews24.com - Arnautovic Inter, chance di permanenza in nerazzurro? La posizione del club sembra chiara

Leggi su Internews24.com

di Redazionediin? Ladel: secondo Bargiggia il futuro è già scrittoDopo le ultime prestazioni convincenti da parte di Marko, sono cominciate a circolare alcune voci che vedrebbero rimettere in discussione il suo futuro nel calciomercato, con una possibile riconferma inanche per il prossimo anno. A parlare è anche Paolo Bargiggia il quale, ai nostri microfoni, spiega come secondo lui ilha già preso una decisione definitiva.– «Aldilà del gran gol contro la Lazio, io credo che, per limiti anagrafici che vanno in controtendenza anche la nuova linea della società, non sarà riconfermato. Mi stupirei del contrario. Non vedo la volontà deldi puntarci, visto anche l’intenzione di abbassare l’età in attacco, come dimostra anche l’esse per Castro del Bologna».