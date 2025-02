Lapresse.it - Argentina, protesta degli operatori sanitari contro Milei

, in. I dipendentiospedali pubblici argentini hanno tenuto una manifestazione a Buenos Aires e in altre città del Paese per chiedere aumenti salariali. Hanno anchetoi licenziamenti e le riduzioni di bilancio ordinate dal presidente Javier.Il sindacato statale chiede “l’immediata reintegrazione di tutti i lavoratori licenziati senza giusta causa e il rinnovo automatico di tutti i vincoli di lavoro che scadono alla fine di febbraio e marzo”. Il Ministero della Deregolamentazione e della trasformazione dello Stato ha segnalato l’eliminazione di quasi 37.600 posti di lavoro nel settore pubblico nel primo anno del governo di, entrato in carica il 10 dicembre 2023.