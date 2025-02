Lapresse.it - Argentina, bufera su termini ‘idioti’ e ‘ritardati’ in documento su disabili: governo fa marcia indietro

Ildell’, guidato da Javier Milei ha fattodopo lascatenata da alcunicome ‘idiota’, ‘imbecille’ e ‘ritardato’ contenuti in unufficiale per stabilire i criteri di valutazione delle persone che possono accedere o continuare a percepire la pensione di invalidità.La replica dell’AndisL’Agenzia nazionale per latà (Andis) ha comunicato che modificherà definitivamente la risoluzione 187, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio scorso. Andis ha chiarito che la pubblicazione di questiè stata un errore e ha negato che vi fosse alcun intento discriminatorio. “Si è trattato di un errore dovuto all’uso di concetti appartenenti a una terminologia obsoleta“, ha spiegato l’organizzazione, sottolineando che questierano stati storicamente utilizzati in passato nella medicina psichiatrica, prima di essere abbandonati a causa del loro carattere dispregiativo.