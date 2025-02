Lanazione.it - Arezzo 2020, il punto della situazione politica ad un anno dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale

Leggi su Lanazione.it

, 28 febbraio 2025 – Una conferenza stampa per fare ilad unper ildeldi. Il senso e l’importanza di questo appuntamento è riassunto da Francesco Romizi che rappresentain. «È uno stimolo a partire velocemente nella costruzione del programma elettorale politico alternativo alla destra e a giungere alla scelta condivisao del candidato a sindaco. Siamo a poco meno a une pertanto crediamo che prima dell’estate sia necessario avere tutto definito, candidato o candidata e programma elettorale. Ce lo chiede la città che non vede l’ora di cambiare pagina dopo dieci anni di pessima amministrazione da parteGiunta Ghinelli. Per farlo dobbiamo partire con il piede giusto, e questo deve portare a costruire velocemente il programma elettorale politico individuando una figura condivisa che possa in qualche modo rappresentarlo.