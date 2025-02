Ilgiorno.it - Ardesio, frontale tra camion e auto: muore un uomo di 61 anni gravissima una ragazza

(Bergamo), 28 febbraio 2025 - Ancora morte sulle strade della Lombardia. Oggi, sabato 38 febbraio, poco dopo le 8 undi 61ha perso la vita adin provincia di Bergamo e unadi 25è ricoverata in gravissime condizioni. L’incidente, untra une un’mobile, è avvenuto in via d'Acquacc 14. A perdere la vita l’che era al volante della vettura mentre la passeggera, 25, è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso ai Civili di Brescia. Laè in gravi condizioni per traumi alla testa, al volto e alle gambe. Solo ferite leggere per il conducente. Sul luogo della tragedia l’elisoccorso, l’medica e due ambulanze. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre dalle lamiere dell’l’, già morto, e la giovane.