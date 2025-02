Laspunta.it - Aprilia Libera critica il Commissario e lancia il ricorso al Tar contro l’ampliamento dell’impianto di rifiuti

“IlD’Attilio probabilmente crede di aver riportato giustizia nel recuperare i ristori (che per loro natura lasciano intatto il danno pubblico a fronte di certo profitto privato) non versati da Rida Ambiente dal 2016.” Lo rende notoche si sta battendo da tempoil progetto della Regione Lazio di aumentare la capacità di conferimento deifino ad un milione di tonnellate l’anno.Al centro della discussione i ristori ottenuti dal, dalla RIDA ambiente.“I “benefit” non hanno mai ristorato i danni alla salute procurati da impianti insalubri, né certorisolveranno il contenzioso di via Val Camonica: industria insalubre autorizzata in area AgricolaVincolata, tra le residenze rurali. ““Il denaro ottenuto non restituirà salute, dignità e benessere a chi vive sommerso daie con le proprietà depauperate.