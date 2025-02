Ilgiorno.it - Aperitivo in quota, formaggi Dop della Valtellina e cocktail inediti in rifugi e locali di montagna: dove e quando

Sondrio, 28 febbraio 2025 – Natura, sport e gusto. Torna dal 1° marzo, in chiave invernale, “in”, l’iniziativa del Consorzio di TutelaCasera e Bitto che sposa i suoiDop a trea base di ingredienti: piante aromatiche (ad esempio l’Artemisia Glacialis), frutti rossi e le meleIgp da degustare in una selezione die di“in”, immersi nel fascinod’inverno. Un’occasione perfetta per scoprire la magia di un territorio che vanta 200 km per lo sci nordico e oltre 400 km di piste da sci alpino: dalle tappe delle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026, come Bormio (con la leggendaria Stelvio, teatro delle competizioni di Coppa del Mondo e la Deborah Compagnoni, lunga 3.699 metri) e Livigno, con i suoi 4 snowpark internazionali, a Santa Caterina Valfurva, perfetta per le ciaspolate e il freeride.