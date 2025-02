Anuar si scusa con i fan di Valladolid | A Bilbao non eravamo all’altezza dello scudo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 21:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:La crisi di Veroha raggiunto il suo picco lo scorso fine settimana con il Sconfitta di apabulnte (7-1) davanti a lui Club atletico A San Mamés. Dallo spogliatoio, è stata sollevata la possibilità di pagare le spese di spostamento adei ventilatori di Pucelano come compensazione e gesto di scuse per la scarsa immagine mostrata sull’erba. Ma il club ha scelto di rifiutare la proposta assicurandolo “Ci sono altri meccanismi.”Questo giovedì, 24 ore al giorno per la palla nel José Zorrilla Nella partita avanzata del giorno 26 contro Las Palmasdagli uffici del club è stato cercato Un gesto di avvicinarsi con i fan perrsi di nuovo E chiama una parrocchia stanca e delusa.