Sport.quotidiano.net - Antonio Conte. Il duello in panchina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dodici giornate al traguardo, tre squadre per lo scudetto. Ma (Atalanta permettendo) Napoli e Inter sembrano le vere favorite per la conquista del titolo, con i nerazzurri che, in caso di successo domani sera al Maradona, potrebbero allungare a +4 sui partenopei. Insomma, una sfida nella sfida fra Simone Inzaghi e, protagonisti ed entrambi vincenti sulladell’Inter. Il tecnico piacentino aveva un compito non facile: gestire l’eredità lasciata dall’allenatore salentino. E i numeri danno ragione a Inzaghi: 196 presenze, 130 vittorie, 35 pareggi e 31 sconfitte. Quel 66,33% di successi ne ha fatto di lui l’allenatore primo nella storia del club (in bacheca lo scudetto della seconda stella, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane). Non solo: Inzaghi ha migliorato la rosa dell’Inter: il valore di squadra è passato da 573,3 milioni a 681,8 (+18,9%).