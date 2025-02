Ilfattoquotidiano.it - Antonella Clerici a FQMagazine: “Con The Voice al 24% sono trasecolata. Rifare Sanremo da sola? Dopo Carlo Conti toccherà a Stefano De Martino. Il mio contratto Rai in scadenza ma lo sto rinnovando, sono come Totti”

Chiamareè un bell”avere da fare’ in un tardo pomeriggio. Mi preparo, faccio il numero e via: ‘Pronto?’. Risponde mentre rientra da Milano ad Arquata Scrivia, dove vive in una casa nel bosco che ha ispirato gli studi di È sempre Mezzogiorno. Bella sì, ma non addormentata, anzi accogliente, col tono di chi viaggia tenendo sotto controllo il paesaggio e la conversazione che, ça va sans dire, è “il suo pane”. Sta rientrando dagli studi Rai di Mecenate dove fa il suo programma delle 12 in punto: “Quando vado lì, èstare al bar con gli amici. Mi piace lavorare in serenità. Siamo una squadra, ridiamo, mangiamo. A The, per esempio, la mia è una conduzione ‘a togliere’ ma va benissimo anche perché so che poi, a È sempre Mezzogiorno, mi sfogo. Ioirruenta”.