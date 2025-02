Lettera43.it - Anna Zhang, chi è la vincitrice di MasterChef 14: le origini cinesi e il sogno nella cucina

è ladella 14esima edizione diItalia. Ha battuto la concorrenza di Simone e Jack, gli altri due finalisti, conquistando il palato dei tre giudici Antonino Cvacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli soprattutto con il suo antipasto, le chips di riso che ha denominato l’Albero della Vita. «Finalmente ho trovato la mia strada», ha detto incredula dopo il successo del 27 febbraio. «Non vorrò mai fare altrovita, se non esprimermi attraverso la. Il valore più grande che abbiamo è l’autenticità, non dobbiamo sentirci mai fuori luogo o fuori tempo. La diversità è bellissima». Ora potrà finalmente realizzare il suo, che più volte ha raccontato nel corso delle puntate: «Ho in testa l’immagine di una grande tavolata costituita da persone di culture diverse che mangiano lo stesso cibo in armonia.