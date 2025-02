Quotidiano.net - Anna vince Masterchef. Benessere attraverso il cibo. E la cucina è viaggio di vita

L’elegante e oniricaYi Lan con la sua fusion complessa, è la nuova vincitrice di. Prima davanti al fine dining giramondo di Jack e al terroir langarolo e orgoglioso di Simone. Bella edizione, la 14ª, trio di chef conduttori sempre in controllo, padroni del format e delle sue variazioni, interessante il cast dei cuochi ospiti, livello medio buono ma incostante, sono per definizione dei cucinieri dilettanti, ancorchè di talento. Ottimi piatti, intuizioni creative e visioni geniali, ma anche gravi ripetuti errori. Poi arriva la finale – ieri sera su Sky – e il focus identitario diventa fondamentale per il menunte, la messa a fuoco di quello che si è intravisto o solo narrato durante la competizione. Fuori Mary Cuzzupè, 30 anni, di stanza a Bergamo, più inutile strategia che continuità ai fornelli, poi la finale davanti a Bruno Barbieri, Antonino Cvacciuolo e Giorgio Locatelli, Mauro Colagreco, tristellato del Mirazur, ospite giudicante che ha alzato l’asticella delle solite prove (tecnica e velocità).