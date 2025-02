.com - Anna Netrebko è Tosca all’Opera di Roma nel capolavoro di Puccini

Leggi su .com

dineldi Giacomocon la direzione di Daniel Oren, Yusif Eyvazov come Cavaradossi e Amartuvshin Enkbath nei panni di ScarpiaDopo aver festeggiato alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella i 125 anni dalla sua prima rappresentazione assoluta lo scorso 14 gennaio,, il piùno dei capolavori di Giacomotornadidal 1° al 6 marzo 2025 con una straordinaria protagonista:. Accanto a lei sono impegnati Yusif Eyvazov come Cavaradossi e Amartuvshin Enkbath che canta Scarpia.Nelle repliche del 2 e del 5 marzo i rispettivi ruoli sono invece incarnati da Yolanda Auyanet, Luciano Ganci e Gabriele Viviani. Sul podio è impegnato Daniel Oren. Completano il cast Gabriele Sagona come Cesare Angelotti, Domenico Colaianni nella parte del Sagrestano e Saverio Fiore come Spoletta.