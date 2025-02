Ilrestodelcarlino.it - Anna ha vinto Masterchef 2025: il Veneto è pazzo di gioia per la sua ‘concittadina’

Venezia, 28 febbraio– Una serata speciale per Venezia e Rovigo, che ha applaudito. Nella finale del programma di cucinaItalia, grandealla proclamazione della vincitrice. Si tratta di(Yi Lan) Zhang, 32 anni proviene da Milano, ma un lungo trascorso indove ha vissuto a Venezia e studiato a Rovigo., nasce a Milano perché i genitori sono emigrati dalla Cina, scappando dalla legge del figlio unico, per avere un'altra figlia. Dopo essersi trasferita a Venezia con la famiglia, torna a Milano per intraprendere un percorso nella comunicazione della moda. Diventa sales manager in boutique di lusso ma, dopo la pandemia, decide di licenziarsi per seguire la sua vera passione. Il legame cole la vita a Venezia La vittoria di(Yi Lan) Zhang, quindi, lega tra loro due comuni veneti, Venezia e Rovigo.