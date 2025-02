Quotidiano.net - Anna Dello Russo tra gli ospiti di ‘Verissimo’

È stata uno dei volti del Dopofestival a Sanremo 2025 e ora è pronta a raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin. È la stilista e giornalista di modache sarà aper la prima volta sabato 1 marzo alle 16:30. È un’opinionista, una penna graffiante ma soprattutto una ‘maniaca della moda’, come l’ha definita il fotografo tedesco Helmut Newton.: la carriera È considerata una delle regine, se non la regina, del fashion system italiano. Nata a Bari nel 1962 si è laureata in Arte e Letteratura nella sua città e successivamente ha frequentato la Domus Academy di Milano dove nel 1986 ha conseguito un master universitario in Design della moda. Ha iniziato subito dopo gli studi una carriera nel giornalismo di settore: è stata per 18 anni una firma di ‘Vogue Italia’ e ‘L’Uomo Vogue’ e nel 2006 si è trasferita a ‘Vogue Japan’ come direttrice creativa.