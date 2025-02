Anm | quote rosa e Csm?Difficile apertura

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.40 "e sorteggio temperato per il Csm? Dubito che di fronte a queste proposte si formi nell'Anm una maggioranza di possibile". Così il segretario del sindacato delle toghe Maruotti, in merito alle ipotesi didel governo sulla riforma della giustizia. "Non esiste alcun meccanismo in Europa dove ci sono magistrati sorteggiati.Ciò toglie rappresentatività all'organo e autorevolezza a chi ricopre l'incarico", aggiunge Maruotti.Il 5 marzo l'Anm incontra la premier Meloni.