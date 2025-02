Tvplay.it - Anguissa out, le due mosse che Conte ha in mente contro l’Inter

Leggi su Tvplay.it

Il big match Napoli-Inter è alle porte e per l’occasione mister Antoniosta studiando il piano migliore per affrontare i nerazzurri senza l’infortunato Frank.Come un fulmine a ciel sereno all’indomani di Como-Napoli è giunta la notizia per gli azzurri dell’infortunio di Frank. Sul finale della sfida il giocatore camerunese aveva accusato un risentimento muscolare e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Il centrocampista del Napoli ha iniziato l’iter necessario per tornare in campo quanto prima, ma salterà circa tre settimane di impegni a cominciare dal big matchout, la mossa inaspettata diper inibire(LaPresse) – tvplay Antonioperde così una delle pedine più importanti della sua formazione per affrontare, prima in classifica e avanti al Napoli di un solo punto, a causa del sorpasso dovuto proprio alla sconfitta degli azzurriil Como.