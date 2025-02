Andrew e Tristan Tate liberati dalla Romania, tornano negli Usa. I due fratelli accusati di tratta di minori e stupro salvati da Trump?

Leggi su Open.online

Svolta clamorosa e inattesa nella vicenda giudiziaria deididi esseri umani e. Dopo due anni trascorsi ai domiciliari in, l’ex kickboxer, di 38 anni, guru del maschilismo radicale, e il fratellodi 36, hanno lasciato Bucarest a bordo di un aereo privato, diretti a Fort Lauderdale in Florida, vero e proprio feudo del presidente americano, con un volo non-stop. Entrambi con doppia cittadinanza americana e britannica, erano noti al grande pubblico oltre che ai media internazionali per le loro prese di posizione razziste e antifemministe. Sulle loro spalle pendono le pesanti accuse di traffico die riciclaggio di denaro, oltre a quella di presunto sfruttamento sessuale nei confronti di 23 donne. I due hanno operato attraverso un’organizzazione criminale che era attiva tra lae la Gran Bretagna all’inizio del 2021.