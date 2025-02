Anteprima24.it - Ancora un blitz contro lo spaccio nel Casertano, quattro arresti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiContinua il ‘braccio di ferro’ tra carabinieri e pusher alla ‘rotonda dello’ a San Nicola la Strada (Caserta). Dieci giorni fa l’ultimoin cui furono arrestati in flagranza due gambiani di 31 e 33 anni, ieri altro intervento dei carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Caserta, che ha portato all’arresto dispacciatori, sempre extracomunitari di origine africana, ovvero due gambiani, un senegalese e un ghanese, tutti con precedenti pere già arrestati in passato sempre nei giardini della rotonda.I militari erano con due pattuglie, di cui una in borghese, hanno osservato per alcuni minuti il passaggio di danaro in cambio di dosi tra acquirenti e spacciatori, notando la presenza tra gli immigrati di vedette e addetti al recupero delle dosi nascoste tra le aiuole o anche nelle tasche dei pantaloni.