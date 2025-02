Metropolitanmagazine.it - Ancora attacchi informatici ai siti istituzionali da parte degli hacker NoName057

Non si arresta neanche oggi, 28 febbraio, l’ondata diche sta investendo l’Italia, portata avanti da, gruppo difilorussi. La campagna ha preso di mira moltissimi portali, specialmente quelli che sono legati alla pubblica amministrazione, ai partiti politici e alla magistratura. Stando alle segnalazioni di chi si occupa di tali, risultano colpiti dalle incursioni esterne il portale del Quirinale, il Consiglio superiore della magistratura (CSM),il portale romano di Fratelli d’Italia. Tra le vittime ci sono anche idelle Poste, di numerosi comuni della Valle D’Aosta, del comune di Pescara, del gruppo Maggioli.contro l’Italia: c’entra il discorso di Mattarella?I DDoS, odi tipo Distributed Denial of Service, hanno lo scopo di sovraccaricare i server dei portali che vengono compromessi, rendendoli inaccessibili per un arco di tempo breve o di lunga durata e causando, di conseguenza, problemi e disservizi su larga scala a utenti e gestori.