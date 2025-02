Ilgiorno.it - Anche il fratello del sindaco sarà in Consiglio

Novità tra i banchi delcomunale: nella maggioranza, al posto del dimissionario Marco Volpe, già capogruppo, che ha lasciato l’Italia con la famiglia per una opportunità lavorativa all’estero, entra Luca Monti (foto). Una staffetta come tante nei vari consigli comunali, ma che a Lazzate assume un valore particolare. Luca Monti, infatti, è ilmaggiore delAndrea Monti. È il figlio primogenito di Cesarino Monti, indimenticatoe senatore, scomparso nel 2012, che a Lazzate scrisse, senza dubbio, un pezzo di storia della Lega. Lo ha ricordato al suo esordio tra i banchi lo stesso nuovo consigliere comunale Luca Monti: "Volevo condividere la grande emozione per essere entrato in questocomunale che ho cominciato a seguire da quando avevo 15 anni. Ho vissuto molte emozioni, ho visto passare delibere e mozioni e credo che abbia fatto la storia della politica nazionale per alcuni tratti".