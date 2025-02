Metropolitanmagazine.it - Anche Brian May si scaglia contro le politiche sull’intelligenza artificiale del governo britannico

Qualche giorno fa, mille artisti inglesi hanno pubblicato Is This What We Want?, un album completamente muto di protestale ultimedelin materia di intelligenza, che favoriscono le aziende a discapito dei musicisti. Le nuove linee guida, infatti, permetterebbero alle compagnie di servirsi del materiale online senza rispettare il copyright. Al coro di dissenso formato da Damon Albarn, Kate Bush, i Radiohead, Hans Zimmer e molti altri si è ora unitala voce diMay.Il chitarrista dei Queen, prendendo spunto proprio dal progetto dei suoi colleghi, ha manifestato tutta la sua preoccupazione rispetto a questa spinosa questione. «Il mio timore», ha spiegato «è che ormai sia troppo tardi. Questo è un furto, ed è già stato compiuto. È inarrestabile come le tante incursioni che i mostruosamente arroganti miliardari proprietari di aziende che lavorano con l’IA e con i social media stanno facendo nelle nostre vite».