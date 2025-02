Lanazione.it - Anche a Firenze proteste della comunità greca per l’incidente ferroviario ancora senza colpevoli

, 28 febbraio - Ladiin piazza per chiedere verità sul disastrodi Tempi. La protesta si è tenuta oggi di fronte al Consolato greco in via Cavour, suscitando la curiosità e le domande di tanti passanti. A spiegare i motivimanifestazione sono gli stessi organizzatori. «Lasi è riunita in protesta per chiedere verità e giustizia dopo il tragico incidenteavvenuto nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo 2023 vicino a Tempi, nella regioneTessaglia, in Grecia – si legge nella nota - . Nel, un treno merci e uno passeggeri, che viaggiavano erroneamente sullo stesso binario, si sono scontrati violentemente e 57 persone hanno perso la vita nell’impatto. La collisione è stata seguita da una potente esplosione, le cui cause restanooggi incerte.