Ancelotti | Difficile convincere Vinicius a difendere? Abbiamo parlato con tutti il chip è cambiato

La conferenza stampa di Carlo, allenatore del Real Madrid. Domani la sfida in casa del Betis valida per la 26esima giornata de La Liga.Leggi anche: Fabian Ruiz: «Ero incerto nel trasferirmi a Napoli, ma la fortuna è stata averein panchina»: «Dopo la partita contro l’Atletico, il miglioramento difensivo è stato evidente»Come sta andando la squadra in vista della partita contro il Betis?«Siamo arrivati ??con una buona dinamica. Anche il Betis arriva con buono slancio. Sono rivali ben allenati e di qualità. Individuale e collettiva. È una partita con molta posta in gioco».Ha commentato che Asencio è rimasto colpito dai cori pesanti dei tifosi della Real Sociedad. Come sta?«Il giocatore sta bene. Si è ripreso bene. Lui è rimasto colpito ed è normale. Sono passati alcuni giorni ed è pronto a giocare.