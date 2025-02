Ilnapolista.it - Ancelotti al Real dà lezioni di costruzione dal basso, com’era la storia dell’ “è solo un gestore?” (El Paìs)

Questo pezzo delandrebbe fatto leggere a tutti quelli che “un grandedi campioni”, gli apologeti degli allenatori del “mio gioco”, quelli delladelo morte. Il giornale spagnolo spiega nella sua analisi come ilMadrid sia la seconda squadra in Europa per gol che nascono su azioni in cui partecipa il portiere, dietroal Manchester City di Guardiola. E come – lo mettono nel titolo –abbia trasformato Courtois nel primo anello della catena del gol.Contro Manchester City per esempio, “ha segnato l’1-0 dopo una sequenza di 17 passaggi e il 2-0 ha coronato un’altra sequenza di nove. Courtois ha partecipato a entrambi. Sempre al Bernabéu, Pep Guardiola ha descritto il momento culminante a cui ha visto portare l’evoluzione del loro gioco da parte della squadra rivale: “Hanno la capacità di tenere palla e dare continuità al gioco, cosa un po’ più difficile per il Madrid.