Lopinionista.it - Anastacia, esce in digitale la versione deluxe di “Not that kind”

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – Oggiinladi “Not” (Legacy Recordings / Sony Music Entertainment), l’album di debutto dell’icona pop, che include speciali remix e unaAtmos di “I’M OUTTA LOVE”. Disponibile in pre-order da oggi (https://bio.to/Not25) l’edizione speciale in vinile di “NOT” in uscita l’11 aprile. L’album accompagna il grande “Not’ 25th Anniversary Tour” del 2025.Il tour segna il 25° anniversario dell’album di debutto di, “Not”, pubblicato nel 2000. Con il successo mondiale “I’m Outta Love” presente nell’album,ha conquistato l’Europa e continuato a ottenere successi globali. La tournée vedrà la potente voce del pop esibirsi in Spagna, Italia (22 marzo a Roma presso il Teatro della Conciliazione e il 24 marzo a Milano presso il Teatro degli Arcimboldi), Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Irlanda, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Regno Unito.