Anticipazionitv.it - Amici, brutte notizie per Senza Cri: classifica di Giorgia fa discutere

Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata digiovedì 27 febbraio 2025, accogliendo in studio ospiti d’eccezione come, Francesca Michielin e i ComaCose. Durante la puntata,ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara tra i cantanti, stilando unache ha suscitato diverse reazioni tra gli allievi. In particolare, la posizione assegnata aCri ha generato discussioni e momenti di tensione.anticipazioni 2 Marzo 2025:ospite specialeNel corso della registrazione del 27 febbraio,è stata protagonista sia come ospite musicale che come giudice. L’artista, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2025 con il brano “La cura per me”, ha incantato il pubblico con la sua esibizione. Successivamente, ha assunto il ruolo di giudice nella gara di canto tra gli allievi, offrendo consigli e valutazioni preziose.