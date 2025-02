Ilfattoquotidiano.it - Altro che Ucraina: sul piatto del summit tra Starmer e Trump ci sarebbero anche gli accordi su Tech e Intelligenza artificiale

L’attesissima visita ufficiale di Keira Donaldè commentata dagli analisti come un notevole successo del primo ministro britannico: ha ottenuto non scontate attestazioni di stima e promesse di collaborazione unendo una preparazione maniacale a un approccio morbidissimo.You catch more flies with honey than with vinegar, dice il proverbio: con ego come quello di Donald, si ottiene di più blandendone la vanità. Il re Carlo è evidentemente d’accordo: la presentazione in pubblico, all’inizio della visita nello Studio Ovale, dell’invito a una seconda visita ufficiale a Palazzo reale, e perfino nel contesto più privato del castello di Balmoral, ha raggiunto lo scopo. È un onore senza precedenti, e una astutissima mossa diplomatica: la vanità dine è stata palesemente deliziata.