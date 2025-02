Lanotiziagiornale.it - “Altro che semplificazione, da Rocca un condono degli abusi in aree agricole”: parla il consigliere Pd del Lazio, Valeriani

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Massimilianodeldel Pd, la proposta regionale sullaurbanistica avrà effetti anche sulle. Voi contestate queste norme, perché e cosa potrebbe succedere?“La 171 è un provvedimento omnibus, non solo su di un tema.di tante cose diverse, tra le quali anche quelle che impattano sul sistema agricolo, con una modifica sostanziale che stravolge completamente alcune previsioni. La prima, la più importante, è che si cambia la sostanza dello strumento del piano di utilizzazione delle, che da strumento che preventivamente autorizza il rafforzamento delle aziendediventa invece uno strumento diper tutti gliedilizi compiuti prima che il piano venga realizzato. Si condonano tutte quelle cose che non hanno nulla a che fare con le aziende, come le abitazioni civili.