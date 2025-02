Tpi.it - Altro che lavoro e meritocrazia, nel 2025 si diventa miliardari grazie alle eredità

Lerappresentano una quota sempre maggiore delle ricchezze nazionali, almeno nei Paesi sviluppati. Lo sottolinea un articolo dell’autorevole magazine britannico The Economist, dal titolo “Comere ricchi nel”. “Dimentica la tua carriera. Oggi ciò che conta è un’”, recita in maniera ficcante il sottotitolo. Addio, insomma, si potrebbe aggiungere.Il giornale ha raccolto una serie di stime accademiche sul “flusso di” annuale – ossia il valore di ciò che le persone trasmettono agli eredi in opere d’arte, denaro, proprietà e simili – in otto Paesi sviluppati: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Svezia, Irlanda e Giappone.Tra gli studi presi in considerazione ce ne sono alcuni condotti dall’italiano Salvatore Morelli, professore di Economia Pubblica al dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, direttore del GC Wealth Project e membro del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità, prodotti insieme agli economisti Paolo Acciari, Giacomo Gabbuti e Demetrio Guzzardi.