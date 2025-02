Thesocialpost.it - Alto Adige, incidente apecar-jeep: morto il 15enne Simon Zöschg

Tragedia sulla strada della Val D’Ultimo nel primo pomeriggio, tra Pracupola e San Nicolò. Un ragazzo di 15 anni,, ha perso la vita in unstradale avvenuto intorno alle 14.Il giovane, apprendista in un’azienda di Lana specializzata in impianti di risalita, si trovava alla guida di un’quando il mezzo si è scontrato frontalmente con una. Alla guida dell’altro veicolo c’era un uomo del posto, rimasto illeso ma in stato di shock dopo l’impatto.Secondo le prime ricostruzioni, la scarsa visibilità lungo il tratto di strada potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il medico d’urgenza, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari della zona, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.L'articoloilproviene da The Social Post.