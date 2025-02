Lanotiziagiornale.it - Alta tensione tra Trump e Zelensky, il presidente Usa accusa: “Stai giocando con la terza guerra mondiale”

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Donaldchiamava Volodymyrun “dittatore” non eletto, oltre che un “comico mediocre”. Eppure sono passati solo pochi giorni, ma ora il clima alla Casa Bianca, in occasione dell’incontro tra ilUsa e quello dell’Ucraina, è completamente diverso. Almeno all’inizio. Perché dopo qualche scambio iniziale è subito salita latra i due, con toni per nulla pacati.ha accoltosottolineando che “si è vestito bene, è elegante”. E poi ha assicurato: “Firmeremo un accordo molto equo sui minerali ucraini”. Un’intesa che sarà garanzia anche di altro, considerando che secondo“l’accordo sulla tregua in Ucraina è ragionevolmente vicino”.I toni poi si alzano.assicura che invierà armi ancora all’Ucraina, ma per poco.