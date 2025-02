Ilgiornaleditalia.it - Allineamento di 7 pianeti visibili a occhio nudo dopo il tramonto, la prossima volta accadrà nel 2040, ecco orario e come fare

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno compariranno in un raro, anche se non saranno disposti in linea retta Stasera, pocoil, si verificherà nel cielo undi 7del nostro sistema solare, che saranno contemporaneamente