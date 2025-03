Mondouomo.it - Allineamento dei Pianeti del 28 Febbraio 2025: Uno Spettacolo Celeste da Non Perdere.

Un Evento Astronomico Raro ed Un’Occasione per Meravigliarci Ancora! Il 28, il cielo offrirà unostraordinario: l’di settedel Sistema Solare. Questo fenomeno, noto come “parata planetaria”, coinvolgerà Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, tutti visibili contemporaneamente dopo il tramonto. Un’occasione imperdibile, considerando che un evento simile non .