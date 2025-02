Panorama.it - Allenatori sull'orlo di una crisi di nervi

L'ultimo in ordine di tempo è stato Sergio Conceicao, a botta calda dopo aver incassato a Bologna la sconfitta che di fatto mette il suo Milan fuori dalla corsa per un posto nella prossima Champions League. Il portoghese ha travolto tutto e tutti con il suo sfogo nella pancia del Dall'Ara, toccando solo marginalmente la questione arbitrale e togliendosi una manciata di sassi dalle scarpe. Due mesi a Milanello gli sono stati sufficienti per raggiungere il picco di frustrazione respirato, prima di lui, da Paulo Fonseca di cui resteranno alla memoria i durissimi attacchi a spogliatoio e ambiente che hanno puntellato il declinare fino all'esonero a fine dicembre.Conceicao ha usato toni fortissimi, parlando di mancanza di rispetto nei confronti della sua carriera e spiegando, non senza una punta di veleno, di essere pronto a fare le valigie ed andarsene senza pretendere un euro.