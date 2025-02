Ilgiorno.it - Allarme per l’uomo col fucile in stazione a Milano, ma è un disabile al 100% con un’arma giocattolo: “Si era mascherato da poliziotto”

Leggi su Ilgiorno.it

– Tanto rumore per nulla.che è stato visto girare con unallaCentrale die che ha provocato un diffuso, nonché tempestive indagini da parte della polizia,altri non era che una persona con disabilità alche impugnava un armaimmortalato dalle telecamere e segnalato alle forze dell’ordine da numerosi passanti, spiega l’avvocato di famiglia Gian Andrea Balzarini, è “ospite di una comunità di” e aveva comprato il, munito di regolare tappo rosso, “per mascherarsi da”. Quando è stato visto in, stava appunto tornando da una festa in maschera organizzata dalla comunità in cui vive. Uomo con uninCentrale a, proseguono le ricerche: al vaglio i filmati delle telecamere A chiamare il 112 a seguito dell’rimbalzato sui media, è stata proprio la sorella del, che ha avvisato le forze dell’ordine, ricevendo rassicurazioni sul fatto che il fratello non ha infranto alcuna legge.